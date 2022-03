Allysson Campos Itapirema, de 37 anos, foi preso em Copacabana por tentativa de homicídio - Reprodução

Allysson Campos Itapirema, de 37 anos, foi preso em Copacabana por tentativa de homicídioReprodução

Publicado 18/03/2022 21:03

Rio - Depois de presenciar uma agressão a um segurança de uma boate, um homem foi alvo de três disparos de tiros na noite da última segunda-feira (14), na Avenida Belford Roxo, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um vídeo de uma câmera de segurança mostra quando Allysson Campos Itapirema, de 37 anos, estava armado em seu veículo, uma Nissan Frontier, e disparou três vezes contra a vítima, que conseguiu desviar dos tiros.



Policiais prenderam, nesta sexta, 18, um homem, de 37 anos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio. No dia 14, em Copacabana, o acusado estava armado em seu veículo e disparou três vezes contra vítima, que conseguiu desviar dos tiros. #ODia pic.twitter.com/oBILxLkbC6 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2022 Nesta sexta-feira (18), agentes da 12ª DP (Copacabana) prenderam Allysson Campos Itapirema em cumprimento a um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio contra a vítima, que aparece no vídeo. Na delegacia, a vítima contou que antes do fato, presenciou o autor dos disparos agredindo o segurança de uma boate e o advertiu para que parasse de fazer confusão. Nesta sexta-feira (18), agentes da 12ª DP (Copacabana) prenderam Allysson Campos Itapirema em cumprimento a um mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio contra a vítima, que aparece no vídeo. Na delegacia, a vítima contou que antes do fato, presenciou o autor dos disparos agredindo o segurança de uma boate e o advertiu para que parasse de fazer confusão.

Durante a investigação, o setor de inteligência da delegacia recebeu a informação de que o homem planejava sua fuga para Brasília. Ele já tem anotação criminal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ainda conforme a vítima, o suspeito o ameaçou: "Quer que eu te mate agora?". E ele respondeu: "Eu tenho família". Em seguida, Itapirema abaixou mais o vidro do carro e apontou uma pistola na direção da vítima, tendo efetuado um disparo de arma de fogo. O alvo dos disparos conseguiu se esquivar e, então, o suspeito efetuou mais dois tiros e foi embora do local. A vítima escapou sem ferimentos.

De acordo com a delegada Natacha Alves de Oliveira, que coordenou a investigação, testemunhas disseram que Itapirema tem comportamento violento para tentar garantir a exclusividade de venda de drogas na região. Na área, os seus desentendimentos acontecem com seguranças e proprietários de estabelecimentos insatisfeitos com a atuação do suspeito no local.

Nesta sexta-feira, o autor dos disparos foi preso na Avenida Atlântica, altura do Posto 2, onde o foi encontrado com o veículo utilizado na ação. Itapirema tem anotação criminal por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.