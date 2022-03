Trens da SuperVia circulam com intervalos irregulares devido ao furto de cabos - Reginaldo Pimenta / Arquivo

Publicado 18/03/2022 18:40 | Atualizado 18/03/2022 18:41

Rio - A circulação de trens dos ramais Deodoro-Santa Cruz e Japeri foram normalizadas, às 17h48 desta sexta-feira. De acordo com a SuperVia, os trens precisaram circular com intervalos ampliados por medida de segurança por causa do agravamento de furtos de cabos.

Por pouco mais de quatro horas e meia, as composições operaram com intervalos médios de 36 minutos. Segundo a concessionária, os intervalos precisaram ser mais espaçados para que os maquinistas pudessem aguardar a ordem de circulação dos trens.

Na manhã desta sexta-feira, os passageiros tiveram problemas com intervalos irregulares nos mesmos ramais . A circulação das composições ficou afetada por causa de furtos dos cabos.