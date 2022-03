Marcelo Queiroz, Estadual de Agricultura, responsável pelas pelas políticas Públicas de Proteção e Bem-estar Animal (RJPET) - Foto: Divulgação / RJPET - Governo do Rio

Publicado 18/03/2022 17:43 | Atualizado 18/03/2022 19:11

Rio - A Secretaria de Agricultura, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal, em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção Animal (SPDA) irá realizar, neste sábado (19), a quarta etapa da campanha de adoção de animais, das 14h às 18h, na Praça Antero de Quental, no Leblon, Zona Sul do Rio.



A última edição, realizada em Bangu, resultou em mais de 200 animais adotados e a meta das feiras é incentivar a adoção responsável de animais abandonados, conscientizando sobre a importância dos cuidados necessários com a qualidade de vida e o bem-estar dos pets.



O secretário de Agricultura do estado, Marcelo Queiroz explica que "devido ao sucesso das adoções realizadas em Bangu, foi possível expandir nossa atuação. Dessa forma as pessoas terão a oportunidade de adotar seu amigo de quatro patas em uma feira de adoção sempre em seu bairro. Já estamos realizando feiras mensalmente em bairros diferentes da cidade".



Vinicius Cordeiro, secretário Municipal de Proteção Animal salienta que o objetivo é incentivar a adoção de animais que estão em projetos independentes, ONGs e até mesmo abandonados nas ruas. "As campanhas despertam nas pessoas o desejo e a consciência de levar um animal de estimação para casa", reforça Vinícius.



Benefícios de ter um animal de estimação em casa



A convivência com um animal de estimação traz diversos benefícios à saúde física e mental, como a diminuição do estresse e da solidão, o aumento da carga de atividade física, a melhora da autoestima e, até mesmo, auxílio para superar o luto.



De acordo com dados divulgados no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 47,9 milhões de lares brasileiros têm a presença de cães ou gatos

Procedimentos para adotar um pet



Para adotar um pet, os interessados deverão apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.



Serviço:



Feira de Adoção RJ PET

Data: 18 de março

Horário: das 14h às 18h

Local: Praça Antero de Quental

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva - Leblon