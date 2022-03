Dia de sol firme no Rio nesta quinta-feira (17), cariocas curtem a praia - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 18/03/2022 19:07

Rio - A cidade do Rio segue mantendo o posto de capital mais quente do país. A informação foi confirmada pelo Climatempo, que informou que a capital alcançou o nível de temperatura mais elevado do país, novamente, como em quase todos os dias desde o início de março. A temperatura máxima foi de 38,2°C, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. O sol continuará predominando neste sábado (19), de acordo com a previsão do tempo, podendo chegar a 39,1ºC, com previsão de virada no domingo (20).



Quem pode aproveitar o calorão e se refrescar no mar, não perdeu tempo. As praias da orla do Rio estavam convidativas e os cariocas lotaram as areias.

Previsões para os próximos dias



O Sistema Alerta Rio, que funciona no Centro de Operações Rio (COR) e faz previsões especificamente para o município, informa que, no domingo, a passagem de uma frente fria pela cidade do Rio poderá ocasionar um aumento da nebulosidade e declínio das temperaturas, com pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.



Para segunda-feira (21), o tempo permanecerá instável, com previsão de chuva durante a tarde. Já na terça-feira (22) há previsão de pancadas de chuvas de chuva a partir da tarde.