Drogas foram apreendidas na casa do traficante de drogas sintéticas - Divulgação

Publicado 18/03/2022 18:05 | Atualizado 18/03/2022 18:15

Rio - Um homem suspeito de vender drogas sintéticas pela internet para clientes na Zona Sul foi preso em flagrante por policiais da 12ª DP (Copacabana), na última terça-feira (15). Gabriel de Carvalho Leonel, de 25 anos, usava aplicativos de mensagens para anunciar as drogas e aceitava pagamentos via Pix. Ele foi preso em Copacabana após finalizar uma venda de ecstasy e ketamina.

Segundo investigadores da distrital, Gabriel já vinha sendo monitorado pelos agentes, que aguardaram o momento da venda em questão para realizar prisão. Ele se disse ser o responsável pelo esquema e assumiu receber chamadas de compradores e de vender as drogas sintéticas. O bandido também faz a entrega do entorpecente, sempre em local público.

O traficante se auto intitulava como "King Delivery", que traduzido para o português significa "rei do delivery". No momento do flagrante, o cliente de Gabriel também foi ouvido e disse que fez contato com o traficante encomendando um frasco de ketamina pelo valor aproximado de R$ 350, cujo pagamento foi realizado por transferência bancária.

Em seu perfil em uma rede social de mensagens, o traficante usava como foto um logotipo com a frase em inglês "Good vibes only", que em português significa "apenas boas vibrações". Ele também usava a marca "King Delivery'.