Homem de 31 anos é preso em Copacabana, na Zona Sul, por agentes da GM-Rio com apoio da Polícia Militar, após agressão contra mulher de 51 anos. O agressor foi encaminhado para a 12ª DP de Copacabana onde o caso foi registradoFoto: Agência O Dia / Arquivo

Publicado 18/03/2022 16:38

Rio - Um homem de 31 anos foi preso em Copacabana, nesta sexta-feira (18), por guardas municipais do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM), após flagrante de agressão a sua ex-namorada, uma mulher de 51 anos, ainda não identificada. O caso aconteceu em um bar localizado na Rua Miguel Lemos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a GM, este é o terceiro caso de violência contra a mulher registrado pelas equipes só nesta semana.

Na ocorrência de hoje, os agentes foram acionados por moradores do bairro que residem próximo ao bar. Chegando ao local, encontraram a mulher ensanguentada e com um hematoma na testa. A vítima apontou o ex-namorado, que estava no local, como agressor, que foi detido e conduzido para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado como lesão corporal.

Agentes da GM contaram com o apoio da Polícia Militar e da Ronda Maria da Penha da GM-Rio na condução da vítima ao hospital e na condução dos envolvidos à delegacia.

Combate à violência contra a mulher

A GM-Rio ressalta que a ocorrência de hoje é o terceiro caso de violência contra a mulher registrado pelas equipes da autarquia só nesta semana.

No início da semana, guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) atuaram em duas ocorrências de agressão, ocorridas no Centro do Rio, no domingo, dia 13. A ação resultou na prisão de um homem de 33 anos e de uma mulher trans de 20 anos, que foram flagrados agredindo uma mulher de 32 anos e outra mulher trans de 35 anos. Em um dos casos, a violência também foi praticada pelo companheiro da vítima.