Publicado 19/03/2022 00:00

A manutenção do programa que prevê o parcelamento de dívidas com o Simples Nacional em mais de 15 anos, com desconto na multa, nos juros e nos encargos legais é um alento para os empresários que fazem parte desse sistema. Ninguém se recuperou da crise, e qualquer cobrança agora será descabida.

Após 6 anos parado, obras para que o teleférico do Complexo do Alemão volte a funcionar em 2024 foram anunciadas. Como já falei, se a dedicação dos políticos durante os 4 anos fosse como em época eleitoral, viveríamos outra realidade.