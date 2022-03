Luiz Antonio de Campos Pereira, de 58 anos, é indiciado por estelionato afetivo - Divulgação

Luiz Antonio de Campos Pereira, de 58 anos, é indiciado por estelionato afetivoDivulgação

Publicado 18/03/2022 19:17

Rio - A Polícia Civil indiciou Luiz Antonio de Campos Pereira, de 58 anos, por enganar e extorquir mulheres em sites de relacionamento. Ele praticava o estelionato sentimental ou afetivo — quando a vítima é induzida ao erro, acreditando que há recíproca de sentimentos com o criminoso, que por sua vez, após fingir um relacionamento e conquistar a confiança da vítima, aplicava golpes financeiros.



De acordo com o delegado Hilton Alonso, responsável pela investigação na 21ª DP (Bonsucesso), Luiz Antonio busca suas vítimas em sites de encontro, conquista a confiança das mesmas e, em seguida, marca uma viagem, fazendo com que a pessoa pague pela hospedagem, dando um recibo falso após o depósito. O criminoso também mentiu sobre problemas de saúde e convenceu mulheres a emprestar dinheiro, mas assim que conseguia a quantia, ele desaparecia. Pelo menos duas mulheres contaram que viveram a mesma história.

fotogaleria

O bandido tem o costume de enviar as mesmas fotos para as mulheres que se relaciona, usando lugares paradisíacos, como Ilha Grande, na Costa Verde do Rio, para seduzi-las. Na delegacia, duas mulheres mostraram áudios e registros das conversas com Luiz. Em um dos áudios enviados, o homem se apresenta, diz que é divorciado, trabalha como segurança e que já teria dado entrada na aposentadoria.

Ele também diz que tem dois filhos, sendo um policial militar, e três netos. Conta ainda que é bem resolvido e que está em busca de alguém: "O que me resta é tentar conhecer uma pessoa que me faça feliz e que eu possa também fazer feliz. Sou transparente com minhas intenções e atitudes. Estou aqui para tentar nos conhecermos", diz em um trecho do áudio disponibilizado ao DIA.

Em outra situação, Luiz inicia a conversa com a vítima dizendo que passou mal e está em uma emergência em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele simula falta de ar pelo áudio, diz que precisa de dinheiro para comprar remédios com urgência e pressiona a vítima para que ela faça uma transferência.

Ainda de acordo com o delegado, há outros quatro casos parecidos que foram registrados em outras delegacias e que envolvem apropriação indébita e agressão. Policiais da 29ª DP (Bonsucesso) foram até uma residência, na Tijuca, Zona Norte do Rio, em busca de Luiz, mas ele não foi localizado. O porteiro do prédio disse não conhecer o homem.