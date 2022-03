Bandidos bateram carro em mureta da Rua Oliveira Belo antes de invadirem açougue - Divulgação

Bandidos bateram carro em mureta da Rua Oliveira Belo antes de invadirem açougueDivulgação

Publicado 19/03/2022 07:49 | Atualizado 19/03/2022 10:44

Rio - Uma perseguição policial terminou, na noite desta sexta-feira, com troca de tiros e reféns em Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. Quatro suspeitos invadiram um estabelecimento em rua movimentada do bairro, fizeram cinco pessoas reféns, mas acabaram presos por policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Até o momento, não há informações sobre feridos na ação.



De acordo com a Polícia Militar, os criminosos assaltavam moradores da região quando foram flagrados por PMs. O grupo armado disparou contra a equipe e, após colidir o carro que usavam contra uma mureta na fuga, invadiram um açougue na Rua Oliveira Belo, onde cinco pessoas foram feitas reféns. Sendo uma das vítimas, um adolescente.

Criminosos carregavam armamento pesado com fuzil, revolver e granada Divulgação

Policiais chegaram ao local e conseguiram negociar a liberação dos reféns e prenderam os criminosos. Com eles, os PMs apreenderam um fuzil, um revólver e uma granada. Os policiais informaram, ainda, que um dos criminosos preso é foragido da justiça. Conhecido como "Cazé", o bandido atuaria no tráfico de drogas do Morro do Sereno, no Complexo da Penha.

A movimentação assustou moradores da região. Em vídeos que circulam as redes sociais, é possível ver um homem sendo preso pelos policiais do Choque. Nas imagens, é possível ouvir os pedestres xingando o criminoso no momento da prisão. Um dos criminosos ficou ferido na ação e foi levado para atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O caso foi registrado na 27ª DP (Vila da Penha).



Reféns são libertados por policiais do #BPChq na Rua Oliveira Belo, na Vila da Penha.



Após atacar policiais, na tentativa de fugir, os criminosos entraram numa boutique de carnes e fizeram cinco adultos e um adolescente reféns. Ao todo, quatro criminosos foram presos. pic.twitter.com/F2bxRw7Ygk — @pmerj (@PMERJ) March 19, 2022