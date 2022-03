Homem leva ovelha de estimação para passear na praia do Leme, na Zona Sul do Rio - Foto: Reprodução de vídeo

Publicado 19/03/2022 19:50 | Atualizado 19/03/2022 20:09

Rio - Que o sol no Rio tá pedindo praia isso todos já sabem, mas até os animais tentam aliviar o calor e curtir um pouco. Uma cena inusitada chamou a atenção de banhistas na praia do Leme, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (19): uma ovelha passeava tranquilamente com o dono pelas areias. A ilustre banhista de nome "Rebeca" fez graça e ganhou o carinho de um vendedor de mate que lhe deu até um biscoito.

Homem leva ovelha para passear na praia e ela se diverte, come biscoito e chama atenção de banhistas.



Crédito: WhatsApp do DIA#ODia pic.twitter.com/mf64an7Kt7 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 19, 2022

A ovelha, na verdade, é uma velha frequentadora de praias cariocas. Ela tem 1 ano e oito meses, mas desde os dois meses que costuma frequentar as areias para se refrescar. E não para por aí, Rebeca tem até página em rede social com mais de 11 mil seguidores.

Uma publicação recente feita em uma rede social mostra o animal passeando pelo Aterro do Flamengo, conhecido cartão postal. Confira:

O Dia entrou em contato com a prefeitura do Rio para obter informações sobre normas e como proceder com animais nas praias e recebeu nota por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) informando que "de acordo com a lei 6.642 de 24 de setembro de 2019 - Art. 1°, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) informa que dispõe circulação e permanência de cães nas praias do Município do Rio de Janeiro, embora os cães precisem estar com coleira, certificado e vacinação ou cópia, e o tutor do animal deve ser responsável pelo recolhimento dos dejetos", e complementa dizendo que para outras situações específicas "não existe lei".