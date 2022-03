Assaltante que roubou carro com réplica de arma é preso por guardas municipais - Divulgação

Assaltante que roubou carro com réplica de arma é preso por guardas municipaisDivulgação

Publicado 19/03/2022 19:36

Rio - Depois de roubar um carro de uma mulher, na tarde deste sábado (19), um homem foi preso com a réplica de revólver 38 para ameaçar a vítima e a prima dela. O ladrão foi preso em flagrante na Rua Teixeira de Freitas, em frente à Praça Paris, na Glória, por guardas municipais do Grupamento de Operações com Cães (GOC). Além do veículo, um Fiat Tipo vermelho, ele também roubou R$200,00 da vítima.

De acordo com a Guarda Municipal, após a abordagem, que aconteceu em um bairro próximo, o homem obrigou as duas mulheres a desembarcar do carro próximo à Praça Paris. Elas avistaram a viatura do Canil dentro da praça e pediram ajuda aos agentes. Duas equipes se mobilizaram e conseguiram parar o veículo quando ele estava fazendo uma manobra de retorno. Uma cadela foi empregada na abordagem ao assaltante, que não ofereceu resistência.

O homem foi detido e conduzido para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado e o acusado ficou detido. Ele havia deixado a prisão há cerca um mês pelo mesmo tipo de crime.