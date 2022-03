Homem com tornozeleira eletrônica é preso na Ilha do Governador - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Homem com tornozeleira eletrônica é preso na Ilha do GovernadorFoto: Reprodução / Polícia Militar

Publicado 19/03/2022 18:28

Rio - Um homem foi preso, na manhã deste sábado, por suspeita de roubar casas na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. No momento da prisão, ele estava usando uma tornozeleira eletrônica. A identificação do suspeito não foi divulgada.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que ele foi preso por agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) no Jardim Guanabara. Os PMs estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que o homem estava andando pelas ruas do bairro. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).