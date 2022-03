Vídeo mostra abordagem e troca de tiros que resultou na morte de dois suspeitos de tráfico em São Pedro da Aldeia - Reprodução de Vídeo

Vídeo mostra abordagem e troca de tiros que resultou na morte de dois suspeitos de tráfico em São Pedro da AldeiaReprodução de Vídeo

Publicado 19/03/2022 15:07 | Atualizado 19/03/2022 15:15

Rio - A divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra ação de PMs que matou dois suspeitos de tráfico em comunidade de São Pedro da Aldeia, no último dia 3 de março, provocou a abertura de um inquérito e o recolhimento das armas usadas na ação. O registro do caso, feito com base no relato dos PMs do 25º BPM (Cabo Frio), na 125ª DP (São Pedro da Aldeia), apontava para homicídio decorrente de intervenção policial, ou auto de resistência, mas imagens postadas nas redes sociais levantam novas questões sobre a dinâmica. O caso aconteceu no bairro Morro do Milagre.



Nas imagens, os PMs parecem abordar os dois homens mortos em uma área de vegetação alta. A primeira frase dita e audível nas imagens pede para que a dupla pare onde está: "Para! Para! Fica em pé, se não eu vou estourar sua cabeça!". Um policial pede para que eles coloquem as mãos sobre a cabeça. A voz de outro policial, fora do campo de visão, parece dar as mesmas ordens aos suspeitos. O registro não capta nenhum retorno por parte dos criminosos. Os gritos começam a se intensificar e, em dado momento, é possível ouvir o primeiro disparo, seguido de outros quatro.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Favela Caiu No Face (@favelacaiunoface)



Após cessar os disparos, um dos policiais passa caminhando pelo matagal, da risada e grita: "Era o Ovelha, Zé!". A fala é seguida de uma comemoração. Cerca de um minuto depois, outros três tiros são ouvidos.



Ovelha, de 38 anos, seria apontado como 'gerente geral' do tráfico na comunidade. Segundo informações da Polícia Civil, ele possuía três anotações por tráfico de drogas. A identidade do outro suspeito ainda não foi confirmada.



De acordo com a ocorrência registrada no dia, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento quando receberam denúncias de que elementos ligados ao tráfico de drogas estariam na Rua Prefeito Waldir da Silva Lobo, na porteira de uma fazenda, vendendo entorpecentes e portando armas de fogo.



Os PMs realizaram um cerco tático e, ao serem percebidos pelos criminosos, foram atacados a tiros, dando início a um confronto. Após o cessar fogo, a dupla foi encontrada caída no chão, com uma pistola e uma mochila onde foram encontradas as drogas.



A Polícia Civil informou que os policiais militares que participaram da ação foram ouvidos e tiveram suas armas apreendidas para perícia. Uma investigação está em andamento para apurar as circunstâncias da morte da dupla. Após cessar os disparos, um dos policiais passa caminhando pelo matagal, da risada e grita: "Era o Ovelha, Zé!". A fala é seguida de uma comemoração. Cerca de um minuto depois, outros três tiros são ouvidos.Ovelha, de 38 anos, seria apontado como 'gerente geral' do tráfico na comunidade. Segundo informações da Polícia Civil, ele possuía três anotações por tráfico de drogas. A identidade do outro suspeito ainda não foi confirmada.De acordo com a ocorrência registrada no dia, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento quando receberam denúncias de que elementos ligados ao tráfico de drogas estariam na Rua Prefeito Waldir da Silva Lobo, na porteira de uma fazenda, vendendo entorpecentes e portando armas de fogo.Os PMs realizaram um cerco tático e, ao serem percebidos pelos criminosos, foram atacados a tiros, dando início a um confronto. Após o cessar fogo, a dupla foi encontrada caída no chão, com uma pistola e uma mochila onde foram encontradas as drogas.A Polícia Civil informou que os policiais militares que participaram da ação foram ouvidos e tiveram suas armas apreendidas para perícia. Uma investigação está em andamento para apurar as circunstâncias da morte da dupla.