Governo do estado do Rio lançou na sexta (18/03), projeto de construção de 320 unidades habitacionais no Complexo do Alemão, na Zona Norte - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 19/03/2022 13:36

Rio - O governo do Rio lançou, nesta sexta-feira (18), em edição extraordinária do Diário Oficial, edital para a construção de 320 unidades habitacionais no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Na primeira fase das obras, as residências serão erguidas no terreno da antiga fábrica da Skol, na Avenida Itaóca, 2.277, em Inhaúma.



O projeto prevê dois condomínios. O primeiro contará com quatro edificações e o segundo com duas, sendo cada bloco com cinco pavimentos. Além dos apartamentos, serão construídos centro comunitário e área de convivência com churrasqueira, playground e academia para a Terceira Idade.

No total, serão entregues mais de 1,3 mil imóveis dentro do programa Casa da Gente. "Estamos trabalhando para construir e entregar moradias dignas para moradores do Complexo do Alemão que estão há mais de 10 anos esperando por um novo lar. Em breve, vamos lançar novos editais para atender com agilidade as demandas da população do complexo. Estamos fazendo uma busca permanente por terrenos, em todo o estado, para a construção destas unidades habitacionais", afirmou o governador Cláudio Castro.

O governo abrirá possibilidade de concorrência nacional para que empresas interessadas possam apresentar, a partir do dia 25 de abril, a documentação exigida no edital de licitação para a realização das obras no Alemão.



"Vamos entregar não apenas apartamentos, mas qualidade de vida para os moradores. Há um trabalho permanente do nosso governo para cumprir as antigas demandas do passado na região. O programa Casa da Gente limita até 250 unidades por condomínio. Essa medida significa melhor convivência e harmonia condominial. Vamos corrigir um equívoco habitacional de décadas", completou o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos.





Abaixo, imagem ilustrativa do projeto de habitações populares no Alemão:

Imagem ilustrativa divulgada pelo governo do estado do Rio sobre projeto de construção de 320 habitações populares no Complexo do Alemão, na Zona Norte Foto: Divulgação / Governo do Rio