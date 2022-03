Mais um dia de sol firme no Rio. Segundo o Sistema Alerta Rio, cariocas ainda poderão aproveitar mais praia amanhã sexta (18/03) e sábado (19/03) - Foto: Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 19/03/2022 18:50 | Atualizado 19/03/2022 19:10

Rio - Os sucessivos dias de sol quente e recordes de calor que a cidade do Rio está batendo estão com as horas contadas. Segundo o Sistema Alerta Rio, o clima começa a mudar a partir deste domingo (20). A passagem de uma frente fria irá aumentar a nebulosidade, deixando a previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.



Após a passagem da frente fria, ja na segunda-feira (21), ventos úmidos vindos do oceano manterão o tempo instável, com previsão de chuva moderada a forte durante os períodos da madrugada e manhã, passando a fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes ao longo do dia, com chuva de 30 mm para toda a cidade neste dia.



Na terça-feira (22), ainda haverá condições para chuva fraca e isolada na cidade durante a madrugada e manhã. Os ventos ficarão moderados ao longo do dia. E na quarta-feira (23), o céu ficará nublado a parcialmente nublado e não há previsão de chuva na cidade do Rio de Janeiro.

Rio foi a capital mais quente do pais no últimos dias

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na quinta-feira (17), a temperatura máxima na cidade do Rio de Janeiro foi de 37,5°C foi a mais alta entre as capitais brasileiras, de acordo com medições oficiais.



Em quase todos os dias do período de 1 a 17 de março de 2022, o Rio de Janeiro foi a capital mais quente do país. A média da temperatura máxima neste período foi de 36,2°C. A maior temperatura neste período foi de 37,9°C, no dia 8 de março.