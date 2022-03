Rosa Magalhães é homenageada pela Uerj por contribuições à cultura - Arquivo/Agência O Dia

Rosa Magalhães é homenageada pela Uerj por contribuições à culturaArquivo/Agência O Dia

Publicado 19/03/2022 15:50 | Atualizado 19/03/2022 15:58

Rio - A carnavalesca Rosa Magalhães será homenageada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) com a entrega do título Doutora Honoris Causa na próxima segunda-feira, dia 21. A artista plástica de 75 anos receberá a honraria por sua contribuições à cultura em cerimônia aberta ao público, a ser realizada na Capela Ecumênica da Universidade, na Zona Norte do Rio.

Além de ser ex-aluna de Letras da então Universidade do Estado da Guanabara (UEG), Rosa é conhecida pelos oito títulos que conquistou no Carnaval, tendo trabalhado com dez escolas de samba no Rio de Janeiro e outras duas em São Paulo. Atualmente, a carnavalesca é responsável pelo desfile da Imperatriz Leopoldinense, que levará o enredo "Meninos, eu vivi... Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva & Lamartine" para a Marquês de Sapucaí nos desfiles que acontecem em abril.

“Ela é alguém que, por meio do seu trabalho com a cultura popular e em outras frentes, consegue propor reflexões e lançar um olhar crítico, atingindo o conjunto dos brasileiros”, declarou Adair Rocha, atual diretor do Departamento Cultural da Uerj (Decult). A concessão do título foi proposta em 2018 pelo então diretor, Marcelo Gustavo de Campos, e aprovada pelo Conselho Universitário, em maio de 2021.

Entre as criações da veterana, se destacam a festa de abertura dos Jogos Panamericanos do Rio, em 2007, e a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Como artista plástica, Rosa também participou da 21ª Bienal de São Paulo, em 1991, e de três mostras no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2019, além dos festivais internacionais em que marcou presença ao longo de sua carreira.

No dia 21 de março, a carnavalesca receberá o título Doutora Honoris Causa, que representa a mais alta honraria da Uerj. Criado em 1965, o título é concedido a personalidades de destaque, brasileiras e internacionais, como reconhecimento por contribuições à cultura, à educação ou à humanidade.