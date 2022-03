Pessoas sobem no carro, quebram o para-brisa e agridem o motorista - Reprodução / Redes Sociais

Pessoas sobem no carro, quebram o para-brisa e agridem o motoristaReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/03/2022 14:22 | Atualizado 19/03/2022 14:33

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o atropelamento de um grupo de pessoas em um bar no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. O motorista perdeu o controle do veículo e foi agredido após o acidente, que aconteceu na noite desta quarta-feira (16).

Várias pessoas estavam reunidas em frente a um bar localizado na Rua José dos Reis, nos arredores do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, quando foram atingidas por um carro. As vítimas e o condutor, que foi agredido após o acidente, foram encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho. O automóvel também foi destruído pelas pessoas que estavam no local.

Policiais militares do 3ºBPM (Méier) foram acionados para verificar ocorrência. O motorista realizou exame para a ingestão de bebida alcoólica e teve resultado negativo. O caso foi registrado 21ª DP (Bonsucesso) e encaminhado para a 24ª DP (Piedade). Três vítimas prestaram depoimento e as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do acidente.