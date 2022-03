Uerj abre vagas para pós-graduação em diversas áreas do Direito - Divulgação

Publicado 19/03/2022 12:29 | Atualizado 19/03/2022 12:32

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai realizar neste domingo as provas do vestibular 2022. A aplicação terá início às 9h e terminará às 14h. Os testes serão compostos por 60 questões objetivas e uma redação. Os locais para a realização das provas podem ser confirmados no portal do candidato O vestibular acontecerá em apenas uma fase devido aos impactos causados pela pandemia de coronavírus. A universidade recomenda aos candidatos chegarem com antecedência de uma hora para evitar aglomerações. É preciso levar o cartão de confirmação de inscrição, caneta esferográfica de material transparente com tinta preta ou azul, e original de qualquer documento oficial de identificação com foto.