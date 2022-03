Moradores de comunidade no bairro Areal fazem protesto após a morte de três suspeitos - Divulgação

Publicado 19/03/2022 10:38 | Atualizado 19/03/2022 11:08

Rio - Uma troca de tiros entre criminosos e PMs terminou com três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, entre a noite de quinta e a manhã de sexta-feira, no bairro Areal, em Angra dos Reis. Denúncias recebidas pela Polícia Militar davam conta de que bando planejava atacar posto da corporação na localidade. Um dos mortos era chefe do tráfico em comunidade no bairro Frade. Moradores protestaram após noite de confrontos.



Segundo informações da PM, uma patrulha do 33º BPM (Angra dos Reis) foi até o bairro após receberem informações de que criminosos estariam reunidos no local. O bando estaria se organizando para realizar um ataque ao posto de policiamento que fica na região.



Ao se aproximarem do local onde os criminosos estavam, PMs teriam sido atacados a tiros e iniciaram um confronto com os traficantes. Os bandidos fugiram para área de mata e, na fuga, abandonaram uma sacola com drogas. Dentro da bolsa foram encontradas 98 trouxinhas de maconha, 167 cápsulas de cocaína, 136 pedras de crack, trouxinhas de raxixe e 13 frascos de lança-perfume.



De acordo com a PM, a patrulha do 33º saiu do local ainda durante a noite de quinta-feira, sem registrar nenhum ferido. Já na tarde desta sexta-feira, os corpos de três suspeitos foram levados por moradores para a entrada da comunidade do Areal. Dois dos mortos tinham anotações criminais, sendo um deles conhecido na região como "Zoião", um dos chefes na comunidade do Frade.

Protesto

Ainda na tarde desta sexta-feira, um grupo de moradores protestou contra a morte dos três homens na Rodovia Rio-Santos. Equipes do 33º foram até o local e dispersaram os manifestantes. Parte da via chegou a ser bloqueada por conta do ato. O policiamento foi reforçado após o ocorrido e assim segue, segundo a PM.