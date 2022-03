Idalício de Oliveira, o "Seu Idalício", um dos servidores mais antigos da prefeitura do Rio, faleceu neste sábado (20) - Foto: Divulgação q Prefeitura do Rio

Publicado 19/03/2022 15:42 | Atualizado 19/03/2022 16:07

Rio - Morreu, na manhã deste sábado (19), o jornalista Idalício Manoel de Oliveira Filho, aos 94 anos. Há 45 anos como servidor público municipal do Rio, o "Seu Idalício", como era carinhosamente conhecido por todos os colegas, tinha a garra de um jovem iniciante, chegava cedo no trabalho e cumpria rigorosamente com todas as suas obrigações na imprensa oficial da cidade.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes lamentou a morte do veterano. "Hoje nos deixou o funcionário mais antigo da Prefeitura, o jornalista Idalício. Tive a sorte de conviver com esse querido ser humano durante 9 anos. Em nome de todos na Prefeitura e da gente carioca, manifesto aqui nosso mais profundo pesar por sua passagem", escreveu Paes.

O jornalista produziu dezenas de notas que apurava no Diário Oficial do município e tratava os assuntos oficiais em notícias mais assimiláveis para o público em geral. Idalício viveu toda a transformação da comunicação, conviveu com personalidades e ajudou a tantos outros profssionais da área com sua experiência no trato das informações de utilidade pública.



Com sua inseparável máquina de datilografia, da marca Remington 100, que o acompanhava desde 1975, ele deixava claro querer distância dos computadores. Dizia nunca ter se adaptado à informática, afinal, se considerava "da geração antiga".



Idalício viu, viveu e registrou ao longo dos anos o que gestores e gestões deixaram marcadas na história da Cidade Maravilhosa. O profundo respeito e admiração dos colegas de trabalho e da comunicação em geral o fez, durante alguns anos, marcar presença em eventos oficiais, como mestre de cerimônia e até mesmo a passagem da Tocha Olímpica dos Jogos Rio 2016.



Prefeitura lamenta a perda do funcionário exemplar

A Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu a seguinte nota:

“Lamentamos profundamente, o falecimento do senhor Idalício Manoel de Oliveira Filho , aos 94 anos, funcionário mais antigo da administração municipal. O Jornalista, que em 45 anos de carreira, trabalhou em 14 administrações, com dez prefeitos diferentes, contando as reeleições, testemunhando os momentos marcantes da cidade. Exemplo de servidor público, foi homenageado ainda em vida pela Prefeitura. Uma das salas do Núcleo de Comunicação, no terceiro andar do Centro Administrativo São Sebastião (Cass), sede da prefeitura do Rio”.



Um profissional dedicado e um pai amoroso

A psicóloga Cristina Oliveira Carvalho, filha de Idalício, diz que o pai deixa a sua marca na Prefeitura do Rio como um profissional dedicado e que se doou de corpo e alma à profissão e ao município. "O amor dele pelo Rio, o profissional exemplar são exemplos aos que ficam", disse. Crsitina informou que o pai havia sido internado por ordem médica na quarta-feira (16), no Hospital Prontocor, na Tijuca e faleceu por insuficiência respiratória no início da tarde de hoje.

Seu Idalício deixa a filha e um neto. A esposa já era falecida desde 2009. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.