Linha Vermelha será parcialmente interditada na madrugada deste domingoFoto: Reprodução / Google Maps

Publicado 19/03/2022 19:10

Rio - A Linha Vermelha, no sentido Baixada Fluminense, será parcialmente interditada na madrugada deste domingo. Iluminação pública do trecho entre o Clube São Cristóvão de Futebol e Regatas e o Quilômetro 2, na altura da Rua Bela, passará por reparo. A interdição parcial acontecerá entre às 23h e às 5h da manhã.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os veículos serão desviados na própria pista. As interdições mudarão ao longo da noite. A cada 300 metros, os técnicos da RioLuz farão os reparos nos postes que iluminam a via.