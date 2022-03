Novo coronavírus - Pikisuperstar - Freepik - Creative Commons

Publicado 19/03/2022 17:04

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 2.058.571 casos confirmados e 72.464 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.674 novos casos e 39 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,52%.



Entre os casos confirmados, 1.976.092 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 23,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 18,5%.

Vacinação em Campos

Em ação paralela, a equipe dará prosseguimento à “operação testagem”, que acontece desde o dia 16 deste mês. A Secretaria de Saúde registra que, de 80 testes realizados, todos tiveram resultados negativos.

Tanto a vacinação, quanto os testes nas escolas acontecem em parceria com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia e fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE), cujo objetivo é identificar possíveis casos de Covid no ambiente escolar.