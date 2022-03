Vacinação em escolas é feita em sistema itinerante, com autorização de responsáveis - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 19/03/2022 13:52

Campos - O processo de vacinação itinerante contra a Covid-19 nas escolas da rede pública municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) começa na próxima terça-feira (22), às 15h, no Colégio 29 de Maio, um dos maiores do município. Serão contemplados alunos de 5 a 17 anos que ainda não se vacinaram.

Em ação paralela, a equipe dará prosseguimento à “operação testagem”, que acontece desde o dia 16 deste mês. A Secretaria de Saúde registra que, de 80 testes realizados, todos tiveram resultados negativos.

Tanto a vacinação, quanto os testes nas escolas acontecem em parceria com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia e fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE), cujo objetivo é identificar possíveis casos de Covid no ambiente escolar.

Este mês, 20 unidades serão contempladas com o serviço, que será ampliado para outras escolas. A coordenadora do PSE, Catia Mello, adianta que serão feitos em torno de 100 testagens por unidade escolar. “Quanto à imunização, faremos uma busca ativa para verificar os alunos que ainda não se vacinaram”.

Dentro das normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação (que objetiva ampliar a adesão) é realizada mediante autorização prévia dos pais ou responsáveis. “Os trabalhos têm o objetivo de aumentar a proteção dos profissionais e estudantes, evitando a propagação do coronavírus”, diz o secretário de Educação, Marcelo Feres, em publicação do portal do governo.

O secretário reforça que “as duas ações acontecem mediante autorização dos responsáveis pelos estudantes, que devem assinar um termo de consentimento enviado às escolas”. De acordo com levantamento divulgado neste sábado, “a cobertura vacinal de crianças com idades entre 5 e 11 anos gira em torno de 50%, mas a expectativa é chegar a 80%”.