Trabalho em conjunto levou integrantes do 8º BPM à Delegacia da PRF em Campos Foto PRF/Divulgação

Publicado 18/03/2022 12:31

Campos - Com atuação considerada eficiente na área de atuação, a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campos dos Goytacazes (RJ) defende trabalho integrado entre instituições que atuam na segurança pública. Na mesma proposta, a instituição articula acordo de cooperação técnica com prefeituras.

A assessoria de imprensa da PRF explica que a área de responsabilidade da Delegacia/Campos se inicia no km 214 da BR 101, ponte sobre o rio Aldeia Velha (em Silva Jardim) e vai até o km 0, na divisa com o Espírito Santo. “Já na BR 356, vai do km 0 (divisa com Minas Gerais) até o km 187, em São João da Barra; todos os municípios permeados pelos trechos citados estão dentro de nossa área de atuação”, acentua o assessor Joubert Almeida.

Nesta quinta-feira (17), o chefe da Delegacia, Roberto Alencar, recebeu o Comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), Coronel Gustavo Marques, e o Chefe da Seção de Planejamento e Operações da corporação, capitão Wanderson. “O objetivo foi estreitar as relações institucionais e a integração de ações voltadas para segurança pública”, ressalta a assessoria da PRF, em nota à imprensa.

Joubert Almeida adianta que ficou definida a formalização de uma agenda, pela qual as duas instituições poderão estar integradas no combate ao crime, bem como às infrações de trânsito em Campos.

A PRF não só avalia a iniciativa como positica, mas, também, “acredita que a soma de forças é profícua para ambas as instituições e benéfica para toda a sociedade”. Quanto à busca de acordo de cooperação técnica com prefeituras, a assessoria da PRF informa que Roberto Alencar participou quarta-feira (16), de reunião de trabalho com o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, para discutir os termos.

Ficou acordado que “haverá troca de conhecimento entre as instituições, fomentação de ações conjuntas e o compartilhamento de informações e dos sistemas empregados pela PRF e Prefeitura”. O assessor Joubert reforça o que diz na nota: “a PRF tem procurado firmar parcerias capazes de potencializar as ações no combate ao crime, em especial o tráfico de drogas, armas e os demais”.