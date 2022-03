O carro apresentou várias irregularidades e a PRF logo constatou que é roubado - Foto PRF/Divulgação

O carro apresentou várias irregularidades e a PRF logo constatou que é roubado Foto PRF/Divulgação

Publicado 17/03/2022 16:31

Campos - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vem atuando com destaque na recuperação de veículos com registros de roubo/furto, na área de Campos dos Goytacazes (RJ). A apreensão mais recente aconteceu na tarde desta quarta-feira, no km 78 da BR-101.

O veículo foi um Chevrolet/Prisma MAXX, cor vermelha, conduzido por V. da S. A. De acordo com a assessoria de imprensa da PRF, durante procedimento de fiscalização, os policiais abordaram o carro e constataram irregularidades nas características e sinais identificadores.

“Indagado, o motorista afirmou ter adquirido o veículo, nesta data (16/03), junto a um suposto vendedor residente no bairro de Açu, no município de São João da Barra-RJ”, diz ainda a assessoria, acrescentando que os policiais não se convenceram e se aprofundaram no levantamento.

Após consultar os sistemas da PRF, a equipe constatou que o veículo possuía um registro de roubo/furto no município do Rio de Janeiro. “Em razão dos fatos apurados, o condutor foi encaminhado à presença da autoridade policial, na 134ª Delegacia de Polícia Civil, para as providências e esclarecimentos necessários”, concluiu o registro.