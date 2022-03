É necessário haver confirmação no Núcleo de Controle e Avaliação - Foto Cezar Ferreira/Divulgação

Publicado 15/03/2022 20:22

Campos - Suspensas há cerca de dois anos, por orientação da Secretaria Estadual de Saúde (por causa do aumento considerável dos casos de infecção por Covid-19), e retomadas no dia três de março, as cirurgias eletivas em Campos dos Goytacazes (RJ) terão de ter a necessidade confirmadas por quem já estava agendado.

A exigência consta do Mutirão da Saúde e a orientação é que seja cumprida junto ao Núcleo de Controle e Avaliação, que funciona à Rua Voluntários da Pátria, nº 175, em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde.

A Diretora de Auditoria, Controle e Avaliação (DACA), BrunaAraújo afirma que “muitos pacientes estão em casa esperando por uma nova convocação da Saúde”; no entanto, orienta que há necessidade de que todos voltem a procurar o órgão, para identificação do processo e dar continuidade no mesmo.

Os cadastrados devem apresentar encaminhamento médico, documentos pessoais e laudo dos exames realizados. As cirurgias eletivas oferecidas pelo Mutirão são: bariátrica, vesícula, hérnia, túnel do carpo, catarata, pterígio, histerectomia total e subtotal, miomectomia, dentre outras.