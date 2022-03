Atletas do projeto Paraesporte se destacam nas diversas atividades - Foto/Divulgação

Publicado 14/03/2022 15:23

Campos - Atendendo a um público-alvo de 400 pessoas, em espaço físico da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ), o Projeto Paraesporte será expandido no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é aumentar para dois mil o número de atendimentos a deficientes no Estado.

Pautado na superação, o Paraesporte desenvolve aulas de natação, futebol, vôlei, dança e iniciação desportiva. Também os responsáveis pelos alunos participam das atividades esportivas de hidroginástica e dança. Os professores são voluntários e as aulas são gratuitas.

A importância do projeto – criado há dez anos pelo ex-atleta de natação Raphael de Thuin – é reconhecida pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que acaba de lançar o Esporte Presente, com objetivos semelhantes.

A Secretaria Estadual de Esportes será responsável pelo projeto e já está definido que “serão implantados núcleos do PcDs (Pessoas com Deficiência) com atendimento humanizado, para fortalecer a inclusão social, encampando o Paraesporte nas oito Regiões do Estado”.

De acordo com informações da assessoria, a equipe do Paraesporte, nas duas últimas Olimpíadas Especiais, integrou o time da seleção brasileira. “Em 2019, nos Jogos Mundiais das Speciais Olimpics, nos Emirados Árabes, a seleção brasileira contou com 50% dos atletas do Paraesporte que ajudaram a conquistar as medalhas de prata, no futebol, e de bronze, no vôlei”.