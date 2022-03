Wladimir Garotinho assinou o Termo de Compromisso Técnico nesta sexta-feira em Campos - Foto César Ferreira/SupCom/Divulgação

Publicado 12/03/2022 14:13

Campos - Taxistas de Campos dos Goytacazes (RJ) passam a utilizar o Táxi.Rio Cidades, a partir da próxima semana, em fase de teste. Trata-se de um aplicativo de mobilidade exclusivo para a categoria, garantido por meio de Termo de Cooperação Técnica (TCT) assinado nesta sexta-feira (12) pelo prefeito Wladimir Garotinho, com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

O TCT foi assinado, também, pelo coordenador técnico da Cidades Inteligentes, Felipe Peixoto, que representou o prefeito do Rio, Eduardo Paes; Kley Pontes, da Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio; e o presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Campos(IMTT), Nelson Godá.

De acordo com o termo, o aplicativo funcionará apenas com taxistas cadastrados no IMTT, “que poderão dar descontos de 10% a 40% por corrida, tornando o serviço mais atrativo aos usuários, que, por sua vez, poderão verificar a quantidade de veículos por faixa de desconto ou pela proximidade e, ao final da corrida, avaliar o serviço prestado”.

Na avaliação de Wladimir, o aplicativo representa um avanço na vida dos taxistas. “Hoje, em um mundo cada vez mais competitivo, que tem uma avalanche de aplicativos de mobilidade urbana, no setor de transporte de passageiros, esse aplicativo vai ser um verdadeiro divisor de águas para a categoria”, ressalta o prefeito.

A medida é nova no município e a população ainda desconhece os detalhes; mas, Wladimir promete que a prefeitura irá ajudar na divulgação do serviço e contribuir para acelerar a mudança de cultura. Já Nelson Godá entende que a possibilidade de desconto tornará o serviço mais atrativo na captação de passageiros, além de torná-lo mais seguro.

Felipe Peixoto concorda e diz que o Táxis.Rio Cidades é um serviço público devidamente regularizado, “fiscalizado pela prefeitura e que, agora, poderá ser também fiscalizado e avaliado pela população”. O representante de Eduardo Paes acentua que “o taxista tem a oportunidade de se inserir nesse mundo digital e cidade fica ainda mais sustentável”.

“No Brasil todo, os taxistas passam por um momento delicado, de concorrência quase desleal com carros de aplicativos diversos. Estamos muito satisfeitos”, aponta o taxista Eduardo Augusto; ele trabalha há 31 anos no Shopping Estrada e comemora: “o prefeito acertou em cheio ao tomar esta iniciativa a nosso favor”.