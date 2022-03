Através do "Trilha das abelhas", a Uenf divulga detalhes sobre o inseto - Foto Felício Porto/Ascom

Publicado 10/03/2022 17:39

Campos - Atuando através da implantação de trilhas e jardins em áreas públicas, a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ), desenvolve o projeto “Trilha das abelhas”. Segundo a professora Maria Cristina Gaglianone, coordenadora das pesquisas, a finalidade é divulgar o conhecimento sobre as abelhas nativas e a necessidade de preservação destes insetos e dos seus habitats.

“Além disso, atuamos facilitando as práticas sustentáveis para uso na polinização de plantas nativas, cultivadas e na educação ambiental”, acentua a pesquisadora. Ela destaca que as abelhas nativas são um ótimo instrumento para fomentar a preservação da biodiversidade. “E foi com esse objetivo que, em 2020, nasceu o projeto”, resume.

O “Trilha das abelhas” é desenvolvido no Laboratório de Ciências Ambientais, no Centro de Biociências e Biotecnologia da universidade e conta com 12 participantes. Maria Cristina afirma que o programa tem alcançado um grande público por meio da participação nas feiras itinerantes da Uenf, “promovendo a interação entre a universidade e as escolas da região”.

“A apresentação do projeto nas feiras fomenta a criação de clubes de ciências em escolas e o desenvolvimento de atividades de iniciação científica”, explica a professora, acrescentando que também é realizado um trabalho de divulgação nas redes sociais, cursos e palestras. “O interesse da comunidade pelas abelhas aumentou muito nos últimos anos, o que tem demandado a qualificação”.

De acordo ainda com Maria Cristina, a ideia é promover a divulgação e capacitação mais correta e eficiente possível. “As abelhas são muito importantes para nossa vida, porque são os principais polinizadores e grande parte dos alimentos dependem delas para a polinização, formação de frutos e sementes”, pontua.

A coordenadora do projeto assinala que, no início do mês de março, o projeto realizou o curso de extensão (“Biologia e manejo de abelhas sem ferrão – abelhas jataí como ferramenta de educação ambiental”), no campus Leonel Brizola, com aulas teóricas e práticas. “A procura pela qualificação superou todas as expectativas”, comemora.