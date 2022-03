A Secretaria de Fazenda funciona em horário especial, para facilitar atendimento - Foto César Ferreira/SupCom/Divulgação

A Secretaria de Fazenda funciona em horário especial, para facilitar atendimento Foto César Ferreira/SupCom/Divulgação

Publicado 08/03/2022 15:39

Campos – Contribuinte que pretende pagar Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2022, com desconto de 3% para pagamento à vista, deve ficar atento; porque o prazo para retirada da guia na Secretaria de Fazenda termina quinta-feira (10). A data máxima vale, também, para pagamento da Taxa de Coleta de Lixo.

Para facilitar quem escolheu a opção, a secretaria vai estar trabalhando em tempo especial, das 8h às 16h, até a data-limite. A prefeitura informa que no mesmo dia vence a primeira parcela para pagamento parcelado. Através do telefone 0800-602534, o contribuinte pode esclarecer dúvidas ou realizar agendamento de atendimento presencial.

O boleto também pode ser retirado via internet, pelo site da prefeitura. A secretaria orienta que a iniciativa visa evitar filas; e explica que o horário foi estendido em uma hora, para que todos que desejarem retirar o boleto na sede do órgão (situado na Rua 13 de Maio, Centro) sejam atendidos. Caso haja necessidade, o horário deverá ser ampliado.

Em postagem no site, a secretaria diz que não houve reajuste do imposto este ano e, sim, uma correção com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da ordem de 10,42%, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que representa o acumulado da inflação dos últimos 12 meses. “Os imóveis onde foram detectadas alterações de características, como novas construções ou ampliações e, por consequência, a cobrança do IPTU Complementar do ano de 2021, essas alterações estarão incluídas no valor a ser pago, conforme prevê a legislação”, acentua.