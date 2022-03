O quadro de coronavírus foi avaliado na manhã desta segunda-feira, pelo Gabinete da Crise. - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 07/03/2022 14:17

Campos - Os estragos que a Covid-19 vinha causando em Campos dos Goytacazes, maior município do interior do Estado do Rio de Janeiro, já não parecem ser tantos. As ações preventivas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde reduziram as taxas de transmissão (além do número de casos e internações) e leva o Gabinete de Crise e Combate à doença decidir pela Fase Verde (Nível 2 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais) em todo município.

A informação é do secretário de Saúde, Paulo Hirano, que na manhã desta segunda-feira (7), se reuniu com integrantes do Gabinete, para avaliar o quadro. A decisão positiva foi tomada após análise dos indicadores epidemiológicos, com foco, também, no período do Carnaval.

O subsecretário de Atenção Básica, Charbell Kury, analisa o número de óbitos, até 10 de fevereiro, no Gabinete da Crise: de 69 casos pesquisados, 16 não têm registro vacinal, 42 possuem esquema vacinal incompleto, enquanto 11 apresentam esquema completo (terceira dose).

Mesmo com as constatações satisfatórias, o uso de máscaras não foi flexibilizado, o que, no entanto, pode ocorrer a qualquer momento. Charbell Kury justifica: “Estamos em momento tranquilo, mas temos que estar vigilantes, até que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considere a pandemia como uma endemia, para nos mantermos alertas, colocando nossos cuidados em dia”.

Para acatar o decreto do governo do estado do Rio de Janeiro (que autoriza municípios decidirem pela flexibilização do uso das máscaras), o subsecretário aponta que vai depender da positividade dos testes em 10%; taxa de internação mantida em queda; vigilância ativa, com observação do nível de contaminação após o carnaval.

Paulo Hirano considera o resultado da estratégia desenvolvida no município um avanço bastante significativo, tanto na testagem em massa, quanto na vacinação. Ele resume que, 80% da população adulta foram imunizadas com a primeira dose (um total de 408.960 mil pessoas, incluindo dose única). “Já com a segunda dose, são 68%, com 335.401 mil pessoas imunizadas”.

Quanto à imunização de crianças na faixa de 5 a 11 anos, em menos de um mês já atinge a quase 50% de cobertura vacinal. No entanto, na opinião do secretário, mesmo Campos tendo chegado a 50% de positividade no quadro geral, é preciso ainda manter as medidas de prevenção, “entre elas, uso de máscaras, higienização recomendada, evitar aglomerações e avançar na imunização”, até que se faça nova avaliação.