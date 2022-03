Recapeamento asfáltico foi um dos trabalhos executados na madrugada - Foto César Ferreira/SupCom

Recapeamento asfáltico foi um dos trabalhos executados na madrugada Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 06/03/2022 17:43

Campos - Realizadas em duas frentes, mais uma etapa das obras de reparos nas redes subterrâneas e recapeamento asfáltico das 16 ruas da área central de Campos dos Goytacazes (RJ) foi cumprida, na madrugada deste sábado (5). A prefeitura optou pelo horário, “para evitar transtornos no trânsito”.

Os trabalhos começaram no final da noite de sexta-feira, executados por 28 trabalhadores. O secretário de Obras e Infraestrutura, Jorge Wílliam Cabral, explica (em nota postada no portal oficial do governo) que, na primeira frente, o pessoal trabalhou no asfaltamento do trecho fresado na noite anterior, desde a Praça das Quatro Jornadas até pouco adiante da Rua Theotônio Ferreira de Araújo.

“O outro trecho compreendeu a fresagem (raspagem) do asfalto da pista da Beira Rio desde a Rua Marechal Floriano até pouco além da Rua Carlos de Lacerda, junto ao Terminal Urbano Luiz Carlos Prestes”, ressalta o secretário. Ele acentua que “desde quinta-feira (03) a prefeitura passou a realizar os trabalhos no período noturno, indo até a madrugada. “Os serviços são iniciados a partir das 20h e prosseguem até as 3h30”.