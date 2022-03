Os testes são rápidos, sigilosos e os resultados saem em cerca de 30 minutos - Foto/Divulgação Secretaria de Saúde

Os testes são rápidos, sigilosos e os resultados saem em cerca de 30 minutos Foto/Divulgação Secretaria de Saúde

Publicado 03/03/2022 21:23

Campos - Testes sigilosos de HIV, sífilis e hepatites B e C, com resultados em até 30 minutos, começam a ser realizados em 18 unidades de saúde de Campos dos Goytacazes (RJ). O agendamento deve ser feito através do link da Secretaria de Saúde, no site oficial da prefeitura (www.campos.rj.gov.br).

A programação teve início nesta quinta-feira (03), por meio da Atenção Básica, Diretoria da Auditoria, Controle e Avaliação (DACA) da secretaria; o Programa Municipal DST/Aids e Hepatites Virais - Centro de Doenças Infecto-Parasitárias (CDIP)-, passa a disponibilizar os testes.

O coordenador do programa, Rodrigo Rodrigues de Azevedo, explica que, “ao acessar o link para o agendamento, a pessoa vai poder escolher em qual unidade de saúde deseja fazer o teste”. Ele garante que “o agendamento vai facilitar o acesso dos usuários aos exames, já que serão testados em dia e horários marcados”.

Pelo que está definido, cada unidade de saúde vai disponibilizar, semanalmente, cinco testes. Segundo Rodrigo, o objetivo “é prevenir, diagnosticar e tratar as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), quebrando a cadeia de transmissão entre adultos e crianças na forma congênita”.

O coordenador adianta que, “futuramente, o teste será ofertado em outras unidades de saúde, além das já listadas pela secretaria de Saúde”. No caso de quem não dispõe de cadastro no site, a orientação é: “ao acessar o link, clicar em novo agendamento, depois em exame e, por fim, selecionar o serviço desejado, no caso, teste rápido”.

As unidades de saúde (UBS) disponibilizadas são: Conselheiro Josino, Custodópolis, Parque Eldorado, Morangaba, Parque Imperial, Patronato São José, Penha, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Rosa, Santos Dumont, Santo Amaro, São Sebastião, São Martinho, Sentinela do Imbé, Tocos, Carvão e Parque Prazeres.