Os órgãos foram captados por uma equipe do NF Transplante, no Ferreira Machado - Foto Cesar Ferreira/Divulgação

Publicado 03/03/2022 13:44

Campos – O município de Campos dos Goytacazes (RJ) está contribuindo com mais uma doação de órgãos, para o Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro (PET-RJ). Doadora foi a família de uma mulher de 46 anos, residente no vizinho município de São Fidélis, que sofreu um Acidente Vascular Encefálico (AVE) hemorrágico. A captação – realizada por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde - aconteceu nesta quarta-feira (02), no Hospital Ferreira Machado (HFM).

Além de fígado, rins e córnea, foram captados ossos, pele e tendões que, segundo o psicológico do NF Transplantes, Luiz Cosmelli, “é raro acontecer”. Foi a terceira captação realizada no ano e pelo menos cinco pessoas serão beneficiadas com os órgãos. Uma equipe do PET também participou dos procedimentos e, no mesmo dia, levou o material para a capital do Estado, onde os pacientes aguardavam no Hospital do Andaraí e no Hospital Federal de Bonsucesso.

Cosmelli explica que o NF Transplante integra o Programa Estadual. Ele informa que este ano, três mulheres foram doadoras de órgãos, beneficiando até oito pacientes; “Temos observado que a cada ano vem aumentando o número de famílias que autorizam a captação de órgãos”, observa.

De acordo com o psicólogo, “em 2021, por meio da mobilização do NF Transplantes junto às famílias das vítimas, foi possível captar 16 rins, 10 córneas e seis fígados”. Criado em abril de 2010, o Programa Estadual de Transplantes “é responsável pela aplicação do novo Regulamento Técnico elaborado pelo Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro”.