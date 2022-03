PRF, a equipe de plantão na rodovia realizava procedimento de fiscalização, quando abordou a carreta - Divulgação/Assessoria PRF

Campos - Uma carreta com semi-reboques de placas PPG-6G69 E PPG6G77 apresentando sinais de adulteração, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da semana, no km 27 da BR 101, em Campos dos Goytacazes (RJ). O caso foi registrado na 146ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado.

Segundo a assessoria de comunicação da PRF, a equipe de plantão na rodovia realizava procedimento de fiscalização, quando abordou a carreta. “Através de análises dos elementos identificadores de veículos, os policiais constataram a adulteração”.

O motorista, cujo nome foi preservado, disse que desconhecia a irregularidade; mas não convenceu, sendo conduzido à Delegacia de Polícia de Guarus.

A PRF trabalha em regime especial nas rodovias federais de acesso ao município, dentro do que está definido na Operação Carnaval para todo o país. Apesar do movimento intenso, nenhum acidente grave foi registrado até o momento.

Até a manhã de sábado (26), mais veículos saiam do que chegavam à cidade. O movimento maior começou na noite de sexta-feira (25), principalmente em direção às praias de São João da Barra, Região dos lagos e Espírito Santo.

De acordo com a PRF, o reforço de fiscalização será mantido até dois de março; ultrapassagens indevidas, alcoolemia ao volante, uso de cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio estão entre os focos principais.

Também documentações de veículos e de motoristas são fiscalizadas. O mesmo acontece com relação a motos e condutores dos veículos: “a tolerância com irregularidades é zero”, diz um policial, alertando que “alcoolizado ao volante merece ser punido com rigor”.