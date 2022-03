Luanda passou por cirurgia no final da semana, mas não resistiu - Reprodução/rede social

Publicado 28/02/2022 19:28 | Atualizado 28/02/2022 19:28

Campos - Depois de levar 23 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes (RJ), morreu na tarde de sábado (26) a professora Luanda Bitencourt. Com 46 anos de idade, ela havia sido baleada pelo ex-marido, o policial civil aposentado José Ricardo da Silva Ribeiro, de 54 anos, no dia três de fevereiro, em um estacionamento no centro da cidade.

No momento em que recebeu os tiros, Luanda estava dentro de seu carro; segundo testemunhas, ela chegou ao local em companhia do ex-marido e ambos já discutiam. A vítima levou três tiros que atingiram o tórax, abdome e uma das pernas.

A morte da professora gerou muita comoção na cidade e inúmeras pessoas se manifestaram através das redes sociais. O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo, no Cemitério Campos da Paz. José Ricardo foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) três dias depois de ter praticado o crime. Após prestar depoimento na 134 Delegacia de Polícia, ele foi encaminhado uma unidade prisional do Rio de Janeiro. O ex-policial teria alegado “problemas psiquiátricos” para a prática do crime.