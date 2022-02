A operação deste sábado foi realizada em duas etapas no acesso à praia do Farol - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 26/02/2022 16:39 | Atualizado 26/02/2022 16:41



Campos - Carnaval sem violência e sem se descuidar das medidas preventivas contra a Covid-19, é o que a prefeitura de Campos dos Goytacazes pretende. Para tanto, conta com parcerias das polícias Civil, Militar, Rodoviária Estadual e do Corpo de Bombeiros, além da Guarda Municipal e Vigilância Sanitária. Durante o período, até Quarta-Feira de Cinzas (02/04), estarão funcionando apenas órgãos e estabelecimentos essenciais em todo município.



Desde esta sexta-feira (25), uma “Operação Especial Integrada”, envolvendo órgãos de segurança pública do Estado e municipais, atua em vários pontos do município, segundo o secretário de Ordem Pública, Jackson Souza. “Cerca de 60 agentes atuam na praia do Farol de São Tomé, 25 em Lagoa de Cima (de grande movimento turístico) e 20 na área central da cidade”, resume.



As determinações relacionadas à questão da Covid-19 também são exigidas. Além de orientar para o uso de máscaras e álcool em gel, as atenções estão voltadas para aglomerações. Neste caso, blocos de samba, bois pintadinhos e qualquer outro tipo de manifestação nas ruas devem ser evitados. “Não iremos permitir excesso, nada além do que é permitido. Vamos fazer cumprir o decreto e as medidas de segurança sanitárias”, alerta o secretário.



Durante o dia, neste sábado (26), foi realizada uma operação, chamada “Verão Seguro”, na Baixada Campista, no trajeto Farol de São Tomé. Participaram a Superintendência de Posturas, Grupamento de Cães da Guarda Civil, 8º Batalhão da Polícia Militar e Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. A questão educativa foi priorizada, tanto na segurança pública, trânsito, Covid-19, quanto à sanitária.