III Conferência de Igualdade Racial do Norte e Noroeste aconteceu no ultimo sábado - divulgação

III Conferência de Igualdade Racial do Norte e Noroeste aconteceu no ultimo sábadodivulgação

Publicado 24/02/2022 17:40 | Atualizado 24/02/2022 20:37

Campos - Com a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinaprir) e por ter um Conselho e, de forma pioneira, um Plano Municipal de Igualdade Racial, Campos dos Goytacazes (RJ) se torna polo de Promoção da Igualdade Racial, sendo referência para municípios vizinhos. Com isso, Campos poderá contar, também, com recursos do governo federal, para ações específicas de programas.

O subsecretário municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Gilberto Coutinho, considera “um passo enorme, Campos ter aderido ao Sinaprir, além do conselho em pleno funcionamento, sendo referência para outros municípios de menor porte”. Ele ressalta que “a luta pela igualdade no município é desenvolvida através de políticas públicas voltadas para ações afirmativas promovidas pelas diferentes esferas de poder”.

Gilberto Coutinho lembra que, na verdade, “do ponto de vista da história da abolição da escravatura, Campos é referência na luta pela promoção de igualdade racial desde José do Patrocínio, quando ele criou o movimento do jornal 28 de março, juntando grandes abolicionistas para fazer isso já lá no Século XIX”.

- Estamos procurando dar visibilidade à luta antirracista. Trabalhamos muito com a formação dos servidores públicos, com o objetivo de que seja dado por eles atendimento digno a todos, indistintamente – resume Gilberto.

No último sábado (19), Campos sediou a III Conferência de Igualdade Racial do Norte e Noroeste Fluminense, organizada pela subsecretaria. O evento aconteceu na Tenda Cultural, na praia do Farol de São Tomé e reuniu, também, representantes de São João da Barra, São Fidélis, Quissamã, Macaé, São Francisco de Itabapoana, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Varre Sai. A pauta foi abrangente, debatendo o racismo de modo geral.