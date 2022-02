A Secretaria Municipal de Administração fica na sede da Prefeitura, no Centro da cidade - Divulgação

Publicado 23/02/2022 23:15

Campos dos Goytacazes - Professores e demais servidores da rede municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, irão receber 1/3 de férias nesta quinta-feira (24). Os profissionais já estavam aguardando os depósitos, mas, a Secretaria de Administração e Recursos Humanos alega que “houve necessidade do adiamento, por causa de um imprevisto”.

Em nota oficial publicada no portal oficial, a prefeitura presta o seguinte esclarecimento: “A Secretaria de Administração e Recursos Humanos esclarece que o pagamento de 1/3 de férias dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia será efetuado nesta quinta-feira (24). O pagamento estava previsto para esta quarta-feira (23), mas, em virtude de questões operacionais, será liberado na quinta”.

Quanto ao pagamento dos salários, a publicação ressalta que, “conforme prevê o calendário, será efetuado no 7º dia útil”, ou seja, nove de março. A secretaria acrescenta que “os demais servidores receberão o de férias no pagamento, de acordo com o cronograma de férias de cada órgão de lotação do servidor”.