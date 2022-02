Agente do NCZ anula possível foco de proliferação do mosquito da dengue - Divulgação

Agente do NCZ anula possível foco de proliferação do mosquito da dengueDivulgação

Publicado 22/02/2022 23:14

São João da Barra - O município de São João da Barra, na região Norte Fluminense, "fecha o cerco" no combate ao aedes aegypti, transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya. Para tanto, vem realizando multidões, coordenados pelo Núcleo de Controle de Zoonoses (NCZ), orientando a população evitarem focos de proliferação do mosquito.

O NCZ explica que "o trabalho consiste em visitas domiciliares para eliminação de focos do causador das doenças – como a dengue - em ralos, caixas d'água, cisternas e garrafas, além de tratamento perifocal em ruas e terrenos". Segundo o órgão municipal, as ações são desdobradas todo ano, principalmente no verão, e já foram visitados mais de 4.800 imóveis em diversos pontos do município.

As equipes também visitam ferros velhos, borracharias e barcos de pescas. O último mutirão do período será realizado no centro da cidade e na praia de Grussaí, neste final de semana.