Publicado 17/02/2022 18:27

CAMPOS - O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) Mercedes Baptista, em Campos, registrou em janeiro deste ano, 122 atendimentos, número três vezes maior se comparado ao período de setembro a dezembro do ano passado, quando foram registrados 43 atendimentos.

As informações são da subsecretária de Políticas para Mulheres, Josiane Viana, que junto com a equipe da secretaria e do Ceam, vem intensificando a divulgação da rede de enfrentamento à violência contra a mulher.

A próxima ação acontece no dia 20, durante a participação da atleta do wrestling (luta olímpica) Aline Silva na Arena Esportiva, dentro da programação do “Verão de Todos nós”, na praia de Farol de São Tomé, em parceria com a Fundação dos Esportes e o SESC Rio, parceiro da Prefeitura.



“A partir de 22 de setembro do ano passado, data em que o Ceam foi inaugurado, tivemos quatro atendimentos. No mês seguinte, foram nove. Em novembro, 13 e, dezembro, 17. Em janeiro deste ano foram 122 e esse crescimento nos assusta muito. Vimos só este ano em Campos e região vários casos de violência contra a mulher, incluindo feminicídios, o que é mais grave”, afirma a subsecretária.



Josiane reforça a necessidade de dar um basta no ciclo de violência contra a mulher, desde à violência psicológica, para evitar que chegue à agressão física. Conforme levantamento realizado pelo Ceam, por etnia, 52% das mulheres vítimas de violência atendidas pelo Ceam em janeiro é branca; 40%, negra e 8%, parda. “Tudo isso é muito triste e sabemos que, muitas mulheres, se mantêm nesse ciclo de violência por dependência financeira. Queremos que elas saibam que não estão sozinhas. Estamos aqui para orientá-las e apoiá-las nesta luta”.



Em menos de um mês, Campos registrou quatro casos de violência contra a mulher: a tentativa de homicídio no dia 26 de janeiro contra a advogada Nayara Acha Prestes; a agressão contra a ex-namorada do autor dos disparos contra a advogada; tentativa de homicídio contra a professora Luanda Bittencourt, no último dia 03, em um estacionamento no Centro, e o feminicídio contra a mulher em situação de rua, no dia 08, também deste mês, encontrada em uma residência na Avenida Arthur Bernardes.



REDE DE ENFRENTAMENTO - Interessados em informações sobre a rede de enfrentamento à mulher podem entrar em contato com a subsecretaria e o Ceam, através dos telefones (22) 98175-0160 (SMPM) e (22) 98175-0180. O município de Campos ganhou em 2021 importantes equipamentos de políticas públicas para garantia dos direitos das mulheres em situação de violência. Além da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, criada pelo prefeito Wladimir Garotinho no início do ano passado, também foi inaugurado o Ceam Mercedes Baptista, porta de entrada para atender mulheres em situação de violência. O Ceam completa a rede de enfrentamento e combate à violência contra a mulher e meninas no município por ser um centro especializado, que vai contar com atendimento interdisciplinar com psicóloga, assistente social, assistência jurídica, além de orientação e informação.