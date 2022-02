Campos

Nível do Paraíba, em Campos, segue baixando 2 a3 centímetros por hora e atinge 9,22m

Existe a previsão de chuva em algumas regiões de influência hídrica do Paraíba. Com isso, pode haver alterações no cenário, com chance de estabilização do nível do rio ou pequena elevação

Publicado 15/02/2022 11:32 | Atualizado há 1 dia