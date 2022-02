O Dia "D" aconteceu no último sábado (12), no ginásio do Colégio Salesiano Dom Bosco Campos - César Ferreira

Publicado 15/02/2022 11:37

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos, por meio da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), ultrapassou a meta estabelecida para o Dia “D” de vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. O Dia “D” aconteceu no último sábado (12), no ginásio do Colégio Salesiano Dom Bosco Campos, no Parque Tamandaré. Inicialmente, a expectativa da secretaria era vacinar, somente no sábado, 1.200 menores com a primeira dose, mas foram aplicadas 1.686 doses.

De 18 de janeiro deste ano, quando começou a vacinação das crianças, até agora, o município vacinou 14.741 menores, representando uma cobertura vacinal de 29,48%. A meta é imunizar 50 mil menores.

Para o Dia "D", a secretaria de Saúde disponibilizou 700 vagas para agendamento online, através do site da Prefeitura (campos.rj.gov.br), e outras 500 vagas por meio da distribuição de senhas. A procura pela vacina foi tão grande que mais 486 senhas foram ofertadas aos pais ou responsáveis para que todas as crianças que estiveram no local recebessem a primeira dose. “Ninguém voltou para a casa sem a vacina”, disse o coordenador de Imunização da secretaria de Saúde, Leonardo Cordeiro.

A vacina para as crianças continua sendo disponibilizada de segunda à sexta-feira em vários postos do município. O acesso à imunização pode ser por agendamento ou senha. Até o dia 25 de fevereiro, o Colégio Salesiano continuará ofertando a vacina para crianças de 6 a 11 anos, com atendimento somente por agendamento.