Suspeita é que bebê tenha sido jogado em valãoLetycia Rocha

Publicado 11/02/2022 18:23

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A Polícia Civil está investigando o caso de um bebê que desapareceu logo após vir ao mundo na madrugada desta sexta-feira (11), em uma residência no Parque Aurora, em Campos. A mãe da criança, identificada como M.S.B., diz que não sabia da gravidez.

A mulher, que tem seis filhos, está internada no Hospital Plantadores de Cana e há suspeita que a mesma possa ter jogado a criança em um valão. As buscas pelo recém nascido já foram iniciadas no Beira-Valão.

De acordo com a polícia, a mulher disse que, por volta das 3h, foi ao banheiro e "sentiu alguma coisa cair, sair de dentro dela", e desmaiou em seguida. Ela foi encontrada pela filha de 4 anos, que chamou o irmão, de 16. Ele acionou o namorado da mãe, que foi até a residência e a levou para a unidade de saúde, indo embora em seguida.

No hospital, após exames, foi constatado que M. realmente estava grávida e entrou em trabalho de parto, sendo descartada a hipótese de aborto. O bebê não foi encontrado.

Agentes da 134ª Delegacia de Polícia (134ª DP) investigam o caso.