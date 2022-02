Às 16h, a cota registrada foi de 10,18 metros, a 22 centímetros dos 10,40 metros, considerada taxa de transbordo na maioria dos pontos do Paraíba em Campos. - Divulgação / Defesa Civil

Publicado 10/02/2022 19:33

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Caso a atual taxa de elevação se mantenha em 2 centímetros nas próximas horas e não haja registro de fortes chuvas nas regiões de influência hídrica, a cota de transbordo do rio Paraíba do Sul, em Campos, deve ser atingida na madrugada desta sexta-feira (11). Na última medição, às 16h, a cota registrada foi de 10,18 metros, a 22 centímetros dos 10,40 metros, considerada taxa de transbordo na maioria dos pontos do Paraíba em Campos.

Diversas medidas preventivas já foram adotadas pela Secretaria de Defesa Civil para minimizar possíveis impactos. Além da instalação de comportas removíveis em dois pontos do rio na Avenida XV de Novembro, no Centro da cidade: em frente aos Clubes de Regata Campista e Rio Branco, agentes do órgão também iniciaram a colocação de sacos de areia em bairros que registram o retorno da água do rio pelos bueiros.

Tempo — Há previsão de chuva em Campos para esta sexta-feira, com possibilidade de pancadas de chuva forte a muito forte.

Em caso de emergência ou necessidade de apoio e orientação, a população pode acionar a Defesa Civil a qualquer hora do dia ou da noite através dos telefones 199 ou (22) 98175-2512.