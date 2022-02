Automóvel Clube Fluminense é situado à Rua Siqueira Campos, no Centro - César Ferreira

Automóvel Clube Fluminense é situado à Rua Siqueira Campos, no CentroCésar Ferreira

Publicado 09/02/2022 08:52

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A partir desta quarta-feira (09), o Centro Municipal de Testagem para Covid-19, em Campos, vai mudar de endereço. Para melhorar o acesso da população ao serviço, a unidade, que havia sido montada no ginásio do Colégio Salesiano Dom Bosco, no Parque Tamandaré, passa a funcionar agora no Automóvel Clube Fluminense, situado à Rua Siqueira Campos, no Centro.

Também a partir desta quarta-feira, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Parque Prazeres passará a disponibilizar o teste rápido para atender aos moradores de Guarus. O exame é disponibilizado também no Centro de Saúde de Guarus, UBS da Penha e UBSF Jamil Ábido, na Pecuária.

Para marcar o teste em uma dessas unidades, a pessoa precisa acessar o link (AQUI), no site oficial da Prefeitura (campos.rj.gov.br) para o agendamento online, cujas vagas já estão liberadas pela Secretaria Municipal de Saúde. São, ao todo, 5.400 vagas para a realização do teste nesta quarta-feira (09), quinta-feira (10) e sexta-feira (11).

Na UBS Patronato São José e na Colônia de Férias da Terceira Idade, no Farol de São Tomé, os testes são feitos mediante a distribuição de senhas. Do total de 820 pessoas testadas na segunda-feira (07), 153 deram positivo para a infecção pelo novo coronavírus.

O teste ofertado é o antígeno (swab), indicado entre o 3° e 7° dia de sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de cabeça e dor de garganta. No dia da testagem, a pessoa deverá apresentar documento de identidade, CPF e cartão do SUS. Se o resultado do teste for positivo, o paciente receberá todas as orientações necessárias para o isolamento e encaminhado para atendimento médico se houver necessidade.