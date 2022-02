Ação acontece de forma preventiva - Divulgação / Defesa Civil

Ação acontece de forma preventivaDivulgação / Defesa Civil

Publicado 09/02/2022 08:49

CAMPOS DOS GOYTACAZES - Diante da previsão de elevação considerável do nível do rio Paraíba do Sul nos próximos dias, a Defesa Civil de Campos realizou, nesta terça-feira (8), de forma preventiva, a vedação da comporta do Canal São Bento, em Barcelos. Tal medida visa evitar que a água do rio passe para o canal, provocando seu transbordamento e, consequentemente, inundação em diversas localidades da Baixada Campista.

Cerca de 200 sacos de areia estão sendo utilizados para vedar a comporta, cujo funcionamento manual está comprometido, impedindo que seja fechada pelo método normal. Essa é uma medida emergencial e preventiva, que beneficiará localidades como Campo Novo, Venda Nova, Espinho, Beira do Taí, São Sebastião, Baltazar, entre outras.

“Trabalhar com previsão e prevenção nos permite adotar medidas importantes antes que o desastre se estabeleça. Dessa forma, conseguimos evitar impactos negativos à população ou, num cenário mais crítico, minimizá-los”, explicou o secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto.