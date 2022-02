a partir desta terça-feira (08), os interessados já podem se inscrever na própria Vila, das 8h às 11h e das 14h às 17h, para prática de atividades funcionais como hidroginástica e natação - César Ferreira

Publicado 08/02/2022 09:34

CAMPOS DOS GOYTACAZES - O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, reinaugurou, na noite desta segunda-feira (7), a Vila Olímpica Bruno Rangel, situada na Rua Benedito Queiroz, no Parque Alphaville. O evento contou com a presença dos irmãos do homenageado, Maria José Rangel e Jocenildo Rangel, além de vereadores e secretários do governo.

E a partir desta terça-feira (08), os interessados já podem se inscrever na própria Vila, das 8h às 11h e das 14h às 17h, para prática de atividades funcionais como hidroginástica e natação. Mesmo antes de ser reinaugurada, a Vila já abrigava atividades de jiu-jitsu, capoeira e futsal.

O prefeito Wladimir Garotinho relatou a importância de transformar vidas por meio do esporte. "É muita felicidade poder voltar aqui e entregar à população um equipamento que vai oferecer esporte, saúde e qualidade de vida. O espaço foi abandonado, mas fizemos o possível. Continuaremos com a nossa missão que é cuidar das pessoas".

Maria José Rangel, de 54 anos, emocionada, falou da alegria em saber que o irmão sempre será lembrado. "Saber que meu irmão para sempre será lembrado pelo esporte, me deixa muito feliz. Estou muito emocionada ao ver o prefeito devolvendo à população muitas modalidades, pois a causa do esporte era o que meu irmão sempre lutou".

A dona de casa e moradora do Alphaville há mais de dois anos, Ilaria Cristina Tavares, 59 anos, destacou que "é muito gratificante a Vila de volta, onde os moradores terão espaço digno para momentos de lazer. Vou fazer minha inscrição e começar a hidroginástica, além de matricular meus netos para praticar esporte", destacou.

O presidente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luciano Viana, relatou a importância de mais uma Vila reaberta. "É a quinta Vila Olímpica que está sendo reinaugurada, e é uma extrema felicidade poder fazer parte desta história. Logo estaremos inaugurando outras", informou Luciano Vianna.

Para o diretor do Esporte Vida e consultor da Fundação Municipal de Esportes, Leonardo Mantena, a expectativa é que a unidade seja vocacionada às atividades aquáticas. "Estamos prontos para atender esta demanda, além de outras iniciativas dentro da nossa atuação", destacou.

A Vila Olímpica Bruno Rangel do Parque Alphaville é a quinta a ser entregue à população. Anteriormente, foram reabertas as unidades de Travessão, Parque Esplanada, Parque Santa Clara e Jardim Carioca. Está prevista para ser reinaugurada, em breve, a Vila Olímpica Valdir Pereira, no Parque Guarus.