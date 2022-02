Por conta do grande volume de fumaça no local e os riscos que a inalação oferece à saúde da população, a Defesa Civil orientou que todos os moradores de uma Vila ao lado do galpão buscassem abrigo temporário em casa de parentes. - Foto: Divulgação / Defesa Civil

Publicado 04/02/2022 09:03 | Atualizado 04/02/2022 09:04

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A Secretaria de Defesa Civil de Campos vistoriou, na tarde desta quinta-feira (03), os imóveis que estão no entorno do galpão que incendiou na tarde da última quarta-feira (02), no Parque Aurora. Houve desabamento parcial durante o incêndio e, como as chamas afetaram a estrutura de alvenaria do imóvel, existe risco de novos desabamentos. Duas famílias foram removidas de seus imóveis, que estão dentro da área de risco delimitada pela Defesa Civil, e estão sendo acompanhadas por assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que acompanhou a ação.

Por conta do grande volume de fumaça no local e os riscos que a inalação oferece à saúde da população, a Defesa Civil orientou que todos os moradores de uma Vila ao lado do galpão buscassem abrigo temporário em casa de parentes. Apenas 5 das 14 famílias visitadas acataram a orientação. As demais resistiram, assinaram Termo de Responsabilidade e irão permanecer no local.

"Os imóveis das duas famílias removidas estão dentro da área de risco iminente. Por isso a necessidade de retirada imediata desses moradores. Também orientamos outras famílias sobre o risco de inalação de toda aquela fumaça, mas nem todas quiseram deixar suas casas temporariamente. Nestes casos, respeitamos a decisão dos moradores, que assinam um Termo de Responsabilidade assumindo as possíveis consequências de sua decisão", explicou o técnico de Edificações da Defesa Civil, Orlando Pavoni.