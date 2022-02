Letycia Rocha - Foto: Aline Mendes

Letycia RochaFoto: Aline Mendes

Publicado 02/02/2022 08:57

CAMPOS DOS GOYTACAZES - A Secretaria Municipal de Saúde de Campos, por meio da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), preparou um cronograma de vacinação infantil que irá contemplar uma faixa etária por dia. Assim, nesta quarta-feira (02), serão vacinadas as crianças de 7 anos, independente do sexo. Na quinta-feira (03), recebem a vacina aqueles que têm 8 anos e, na sexta-feira (04), será a vez dos que têm 9 anos. A aplicação da vacina será por agendamento online e também por distribuição de senha em 13 postos e tem como objetivo aumentar o alcance de crianças imunizadas na cidade.



Para aqueles que optarem pelo agendamento online (AQUI), a aplicação será das 8h30 às 11h nos seguintes postos: Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) e Centro Saúde Guarus; nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) Parque Prazeres, Parque Imperial, Parque Rodoviário e Cidade da Criança. Já das 11h às 13h, o atendimento será por distribuição de senha.



Também haverá aplicação de vacina somente através de distribuição de senha, das 8h às 13h, nas UBSF de Poço Gordo, Conselheiro Josino, Ponta da Lama, Lagoa de Cima, Santo Amaro e nas UPH de Travessão e Morro do Coco.



“Aqueles que fizerem o agendamento, mas chegarem depois do horário são atendidos com senha e deverão seguir a ordem de chegada”, explica o coordenador de Imunizações da Secretaria de Saúde, Leonardo Cordeiro.



No ato da vacinação, independentemente de ser por agendamento ou senha, é preciso apresentar a caderneta de vacinação, RG, CPF, ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.



COMORBIDADES E DEFICIÊNCIAS – A vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências continua sendo realizado nos mesmos postos e mediante apresentação de documento comprobatório que pode ser laudo médico, cartões de gratuidade no transporte público, incluindo a Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA); documentos de atendimento em centro de reabilitação ou unidades especializadas; documento oficial que identifique a deficiência, além de documentos pessoais e comprovante de residência. Todos terão prioridade na fila.



Considera-se deficiência permanente para receber a vacina contra a Covid-19, indivíduos que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial. São elas: pessoas com limitação motora que causa grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; com dificuldades ou incapacidade de ouvir, mesmo com uso de aparelho auditivo; com incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; e com deficiência intelectual permanente que limite as suas habilidades habituais, como Síndrome de Down; Síndrome do X-Frágil; Síndrome de Prader-Willi; Síndrome de Angelman; Síndrome de Williams; Alzheimer; Transtorno do Espectro do Autismo (TEA); Doenças incapacitantes, temporárias ou permanentes.



Já as comorbidades são cardiopatia; pneumopatia; imunocomprometidos; renal crônico; doença neurológica crônica; doença hepática crônica; doença hematológica crônica; obesidade; diabetes mellitus; e asma. Todos os contemplados devem comprovar a comorbidade por meio de laudo médico, receita, carteirinha de algum programa, como, por exemplo, Programa de Assistência ao Paciente com Asma e Rinite (Proapar) ou Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON), entre outras.



VACINAÇÃO NOTURNA – As crianças sem comorbidades também poderão ser vacinadas no período noturno, respeitando a faixa etária do dia, que segue ordem crescente (quarta, 7 anos/ quinta, 8 anos/ sexta, 9 anos). Nesse caso, a aplicação da vacina por agendamento online ocorrerá exclusivamente na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) de Guarus, das 18h às 20h. Depois desse horário, ou seja, das 20h às 22h, o atendimento será por senha, de acordo com a capacidade de aplicação da unidade. Todos deverão estar acompanhados de pais ou responsáveis legais e com a caderneta de vacinação, RG, CPF, ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.